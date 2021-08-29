Американський дипломат пояснив, що може зробити візит Зеленського до США успішним

США майже на рівні минулого року роблять конкретні кроки допомоги для посилення безпеки та обороноздатності України, наголосив Курт Волкер

США майже на рівні минулого року роблять конкретні кроки допомоги для посилення безпеки та обороноздатності України, наголосив Курт Волкер

«У Вашингтоні триває діалог, як зробити візит Зеленського успішним»

Якби Сполучені Штати витрачали на Україну таку суму, як на Афганістан, це трансформувало б країну, з цим сперечатися не можна. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Він звернув увагу, що низка статей представників американських дипломатичних кіл (йдеться про ексзаступник генсека НАТО Александра Вершбоу, сенатора Майкла Макфолла та ін. – «Главком»), які вже з’явились і вийдуть згодом у ЗМІ, описують діалог, який триває у Вашингтоні щодо того, як зробити візит Зеленського успішним.

«Я погоджуюсь із Вершбоу, що це буде шлях для Адміністрації Байдена допомогти Україні, відновити лідерство США та знову чинити тиск на Росію. Але питання полягає в тому, як це зробити, бо лише сказати – цього не досить. Ми говоримо весь час: «Ми підтримуємо територіальну цілісність України та її суверенітет, заперечуємо заяву Росії про приналежність Криму». А що ми будемо робити, аби допомогти Україні щодо її безпеки та яким має бути наступний крок? Нам треба дати відповідь на це питання», – переконаний Курт Волкер.

Американський дипломат нагадав, що США майже на такому самому рівні, як і минулого року роблять конкретні кроки допомоги для посилення безпеки та обороноздатності України.

Ми надаємо протитанкові ракетні комплекси Javelin, $425 млн безпекової допомоги Україні. І це буде продовжуватися. Також буде відбуватися диверсифікація сфер надання допомоги у бік протиповітряної та прибережної оборони та контрелектронної боротьби. Для України, ЗСУ та загроз, які стоять перед країною, $425 млн непогана сума. (сміється) Краще, ніж нічого. Може бути більше», – сказав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

Він також прокоментував закиди про те, скільки грошей США витрачали на Афганістан.

«Якби таку суму ми витрачали на Україну, то це трансформувало б країну. І я не можу з цим сперечатися. Це правда», – сказав Курт Волкер.

До слова, президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні допомогу у розмірі $60 млн. Гроші виділяються на оборону з коштів Пентагону.