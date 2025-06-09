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Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
9 червня Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими
фото: telegram/Zelenskiy/Official

Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін полоненими, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

«Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб додав, що також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

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фото: telegram / Zelenskiy / Official

До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.

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