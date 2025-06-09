Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки
Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін полоненими, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.
«Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу», – йдеться у повідомленні.
Координаційний штаб додав, що також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.
Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.
До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.
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