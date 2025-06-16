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Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей
Загалом за час обмінів вдалося повернути понад 6 тис. тіл
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Під час останнього етапу Україна змогла повернути 1245 тіл загиблих

Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що сьогодні, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів. Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей фото 1
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.

Нагадаємо, 15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці.

Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України. Це стало результатом чергового етапу репатріаційних заходів, проведених у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським громадянам.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних. 

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Теги: обмін

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