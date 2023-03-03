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Чому пропаганда РФ активізувалася навколо Бахмута: роз’яснення Банкової

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому пропаганда РФ активізувалася навколо Бахмута: роз’яснення Банкової
фото ілюстративне

Росія намагається дискредитувати ЗСУ та увігнати армію і населення в панічні настрої

Російські окупанти не можуть фізично захопити місто Бахмут на Донеччині, тому вдаються до інформаційних операцій. Це робиться для того, щоб дискредитувати Збройні сили України і увігнати армію та населення в панічні настрої. Про це заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

«Вони взагалі хочуть іти за наступним тактичним планом: знизити інтенсивність вогню, трохи просунутися вперед, отримати певну перемогу, забрати якийсь знищений населений пункт, а потім знову знизити інтенсивність вогню», – розповів Подоляк.

Далі, на думку Подоляка, росіяни планують провести багато інформаційних дискредитаційних програм не тільки в Україні, але й на Заході. Проте він впевнений, що російська пропаганда не впливає на українське суспільство.

«Ну а потім пересісти в затяжний переговорний процес. Це достатньо зрозуміла тактика.... Ми розуміємо, що нам дійсно тяжко, є певний дефіцит ресурсів, Росія сьогодні накопичила весь свій залишковий ресурс. Єдине, що в них залишиться, це безкінечна мобілізація. Але якщо ми отримаємо більше снарядів, то зможемо просто їх відсунути від передових позицій, мінімізувати наші втрати і суттєво проріджувати їхні наступальні ряди», – розповів Подоляк.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.

Теги: Бахмут Михайло Подоляк росія війна Україна

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