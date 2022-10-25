Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 25 жовтня 

На Херсонщині тривають бої, українська армія звільняє південь

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській,Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина

Учора протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах. Великописарівську громаду рашисти обстріляли за день тричі.

Юнаківська громада: по околицях прикордонного села ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг. На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Росіяни всю ніч били по Нікопольському району. Під вогонь потрапили три громади – Марганецька, Мирівська та Нікопольська. Люди не постраждали. Пошкоджені будинки, харчове підприємство, автівки та водогін. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. В Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізовано одну людину.

Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Із танків та артилерії окупанти обстрілюють Невське, Стельмахівка, Надія та Білогорівка. Відбиті атаки противника в районі Білогорівки. Усього ворог наніс 26 артилерійських ударів та два авіаудари по позиціях захисників Луганщини.

У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом Путіна – беруть необхідне для потреб оборони. Донеччина: вночі й зранку – обстріли Авдіївки, Бахмута, Очеретинської ТГ, Торецька. У деокупованих населених пунктах ситуація контрольована, але відбуваються активні обстріли села Торське та смт Зарічне. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Продовжується видача гуманітарної допомоги, мешканцям Лиманської та Святогірської громад видано пенсії та інші види допомоги. За минулу добу на Донеччині семеро загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Учора протягом доби та ввечері ворожих ударів зазнав населений пункт Широківської громади. Влучання було у дитячий садок та по відкритих територіях. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та зруйновано господарські прибудови. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Як повідомляє оперетивне командування «Південь», вчора противник здійснював атаки по тилових громадах Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджено панелі сонячних батарей. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати Бериславський район, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Херсонській області.

У Командуванні Повітряних Сил повідомили, що в Бериславському районі збили два ворожих ударних вертольоти Ка-52. Продовжується фіксація фактів мародерства російськими військовими на деокупованих територіях. На звільнених від російських окупантів територіях Херсонщини тривають роботи з відновлення, організується допомоги місцевим мешканцям, працює міжнародна організація «Лікарі без кордонів».

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.