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    Події в Україні

    ОБСЄ зафіксувала вже більше 2 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

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    ОБСЄ зафіксувала вже більше 2 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

    У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню

    З початку перемир'я на Донбасі, яке набуло чинності 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 1286 черг і пострілів, 682 вибуху, 43 снаряда в польоті, 16 дульных спалахів, 23 освітлювальних ракет.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Крім того, за добу 5 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 32 невстановлених вибухи недалеко від Петровського та Донецької фільтрувальної станції (ДФС).

    У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, 6 листопада, збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню.

    ДФС ОБСЄ
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