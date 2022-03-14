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    Події в Україні

    Обстріл Чернігова: 10 загиблих, багато будівель пошкоджено

    Обстріляна будівля &laquo;Чернігівської Політехніки&raquo;<br /><br /> - Обстріл Чернігова: 10 загиблих, багато будівель пошкоджено
    Обстріляна будівля «Чернігівської Політехніки»

    фото: facebook.com/prokuraturachernigiv

    По місту били важкою артилерією

    У Чернігові розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством 10 людей під час чергового обстрілу військами РФ. Про це повідомляє облпрокуратура у Facebook.

    За даними слідства, 14 березня російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру Чернігова.

    «Важкою артилерією невстановлених військових формувань збройних сил Російської Федерації пошкоджено будівлю Національного університету «Чернігівська Політехніка», ринок «Привокзальний», оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію комунального підприємства «Чернігівводоканал», адміністративну будівлю «Чернігівгаз» та чотири транспортні засоби», – йдеться у повідомленні.

    Наразі підтверджена загибель 10 людей. Слідчий відділ обласного управління СБУ вестиме досудове розслідування у кримінальному провадженні.

    Нагадаємо, у Чернігові в результаті обстрілів згорів храм.

    Також напередодні у Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото).

    Як відомо, російські окупанти стирають із лиця землі Чернігів (відео).

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    Теги: окупанти СБУ ринок обстріл розслідування Чернігів Facebook
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    Обстріл Чернігова: 10 загиблих, багато будівель пошкоджено