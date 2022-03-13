У Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото)

За попередньою інформацією, семеро осіб врятовано

Перед світанком 13 березня Чернігів зазнав авіа удару. У результаті руйнувань зазнав дев’ятиповерховий гуртожиток, будівля загорілася. Про це інформує ДСНС України.

«На місці пожежі працюють10 од. техніки та 48 чоловік особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування», – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 людина загинула, 1 травмована. Роботи тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання. Про це у відеозверненні розповів голова обласної військової адмністраці В’ячеслав Чаус.

«Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю «Україна». Готелю більше немає, але Україна є», - сказав він.

Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.

11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.