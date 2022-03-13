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    Події в Україні

    У Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото)

    Рятувальники продовжують розбирати завали - У Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото)
    Рятувальники продовжують розбирати завали
    фото: ДСНС України

    За попередньою інформацією, семеро осіб врятовано

    Перед світанком 13 березня Чернігів зазнав авіа удару. У результаті руйнувань зазнав дев’ятиповерховий гуртожиток, будівля загорілася. Про це інформує ДСНС України.

    «На місці пожежі працюють10 од. техніки та 48 чоловік особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування», – ідеться у повідомленні.

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    У Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото)
    У Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото)

    За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 людина загинула, 1 травмована. Роботи тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.

    Нагадаємо, Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання. Про це у відеозверненні розповів голова обласної військової адмністраці В’ячеслав Чаус.

    «Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю «Україна». Готелю більше немає, але Україна є», - сказав він.

    Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.

    11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.

    Теги: окупанти ДСНС УДАР розмінування бомбардування Україна Чернігів чоловік готель стадіон
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    У Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото)