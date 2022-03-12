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    Події в Україні

    Російські окупанти стирають із лиця землі Чернігів (відео)

    Голова обласної військової адмністраці В&rsquo;ячеслав Чаус розповів про наслідки авіаударів для міста - Російські окупанти стирають із лиця землі Чернігів (відео)
    Голова обласної військової адмністраці В’ячеслав Чаус розповів про наслідки авіаударів для міста
    фото: скріншот із відео

    У місті немає електрики, води, газу і теплопостачання

    Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання. Про це у відеозверненні розповів голова обласної військової адмністраці В’ячеслав Чаус. За його словами, вчора, 11 березня, було кілька вдалих спроб відновлення електропостачання, але ворог знову перебивав мережі.

    «Сьогодні з 7-ї ранку розпочинають всі служби роботу з відновлення мереж, і я думаю, що сьогодні електроенергія буде. Немає електроенергії відповідно дуже повільно накачується вода з водоканалу», – сказав В’ячеслав Чаус.

    Також Чаус розповів, що у місті проблеми з мобільним зв'язкомта інтернетом, але його намагаються відновити.

    «Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю «Україна». Готелю більше немає, але Україна є», - сказав він.

    Нагадаємо, у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.

    11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.

    Теги: окупанти вода електроенергія бомбардування Україна Чернігів готель стадіон
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    Російські окупанти стирають із лиця землі Чернігів (відео)