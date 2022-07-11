Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

Троє людей загинули

Внаслідок обстрілу Харкова рашистами постраждали 28 людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. Троє людей загинули», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про вибухи у Харкові стало відомо близько 10:30. Російські окупанти завдали по Харкову ударів, попередньо, з реактивних системами залпового вогню.

Також, попередньо, відомо про влучання у житловий будинок. Відомо про 4-5 «прильотів».

Крім цього, цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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