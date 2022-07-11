У Харкові прогриміли вибухи (відео)
Відомо про 4-5 «прильотів»
Російські окупанти завдали по Харкову ударів, попередньо, з реактивних системами залпового вогню. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
«Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно», – зазначив голова ОВА.
За інформаціює ЗМІ, є влучання у житловий будинок. Також відомо про 4-5 «прильотів». Зупинена Салтівська лінія метро.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі.