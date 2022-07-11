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    Події в Україні

    У Харкові прогриміли вибухи (відео)

    За інформаціює ЗМІ, є влучання у житловий будинок - У Харкові прогриміли вибухи (відео)
    За інформаціює ЗМІ, є влучання у житловий будинок
    фото з соцмереж

    Відомо про 4-5 «прильотів»

    Російські окупанти завдали по Харкову ударів, попередньо, з реактивних системами залпового вогню. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

    «Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно», – зазначив голова ОВА.

    За інформаціює ЗМІ, є влучання у житловий будинок. Також відомо про 4-5 «прильотів». Зупинена Салтівська лінія метро.

    Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

    Нагадаємо, цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі.


    Теги: Харків росія окупанти війна Україна ракета окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    У Харкові прогриміли вибухи (відео)