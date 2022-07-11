Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків

Ракети влучили у багатоповерхівку, школу і подвір‘я неподалік складської будівлі

Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі.

З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на другому поверсі. Жертв і постраждалих не було.

Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Ще дві ракети влучили на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.