Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
Ракети влучили у багатоповерхівку, школу і подвір‘я неподалік складської будівлі
Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі.
З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на другому поверсі. Жертв і постраждалих не було.
Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Ще дві ракети влучили на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.
Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.