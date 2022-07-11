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  4. Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
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    Події в Україні

    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків

    У результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі - Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    У результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі
    фото: ДСНС

    Ракети влучили у багатоповерхівку, школу і подвір‘я неподалік складської будівлі

    Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі.

    З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на другому поверсі. Жертв і постраждалих не було.

    Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

    Ще дві ракети влучили на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

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    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

    Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків