Обстріл Харкова: «Укренерго» повідомило, коли відновиться електропостачання

Енергетики працюють над тим, щоб забезпечити стабільним електропостачанням усе місто, яке зазнало масованої ракетної атаки 22 березня

Ситуація у місті залишається складною

Ситуація з електропостачанням Харкова, який зазнав масованої ракетної атаки ворога минулого тижня, може покращитися приблизно через 8-9 днів. По це повідомив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста», – зазначив Кудрицький.

Він констатував, що ситуація у Харкові найважча, але енергетики працюють і незручності – тимчасові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно», – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, вже перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, полегшать ситуацію у місті.

Щодо ситуації в Харківській області, то за словами Кудрицького, вона краща, адже ворог намагався знеструмити саме обласний центр.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома.