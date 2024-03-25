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Обстріл Харкова: «Укренерго» повідомило, коли відновиться електропостачання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харкова: «Укренерго» повідомило, коли відновиться електропостачання
Енергетики працюють над тим, щоб забезпечити стабільним електропостачанням усе місто, яке зазнало масованої ракетної атаки 22 березня
фото ілюстративне

Ситуація у місті залишається складною 

Ситуація з електропостачанням Харкова, який зазнав масованої ракетної атаки ворога минулого тижня, може покращитися приблизно через 8-9 днів. По це повідомив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста», – зазначив Кудрицький.

Він констатував, що ситуація у Харкові найважча, але енергетики працюють і незручності – тимчасові.

«У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно», – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, вже перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, полегшать ситуацію у місті.

Щодо ситуації в Харківській області, то за словами Кудрицького, вона краща, адже ворог намагався знеструмити саме обласний центр.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома. 

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Теги: Харків місто Укренерго Ігор Терехов ворог

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