Атака на Україну, мітинги у різних містах Росії: головне за ніч

У ніч на 2 березня через атаку ворожих «Шахедів» по густонаселеному районі Одеси в одній з пошкоджених багатоповерхівок обвалилася частина будинку

В Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки є один загиблий. У ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. У Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Одесу

У ніч на 2 березня через атаку ворожих «Шахедів» по густонаселеному районі в одній з пошкоджених багатоповерхівок обвалилася частина будинку. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

«Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів», – сказав міський голова Геннадій Труханов.

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Він уточнив, що загиблий – молода людина, та додав, що постраждалим надається медична допомога.

Також було пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 березня в Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки є один загиблий.

Байден провів переговори з прем'єркою Італії щодо України

У п’ятницю, 1 березня в Білому домі президент США Джо Байден і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели розмову. Продовження міжнародної підтримки України стало однією з головних тем переговорів. Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Лідери підкреслили свою відданість продовжувати підтримку України, яка протистоїть російській агресії», – зазначив представник Білого дому.

Кірбі додав, що при цьому президент США пообіцяв докласти зусиль, щоби переконати Конгрес ухвалити пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, який включає понад $60 млрд на підтримку України.

Крім того, сторони обговорили низку глобальних викликів, у тому числі ескалацію на Близькому Сході, необхідність захисту міжнародного судноплавства в Червоному морі, гуманітарну підтримку мирних палестинців.

Атака на Харків

У ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста. Про це «Суспільному» розповів керівник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Повідомляється, що десяток гаражів та чотири автомобілі зазнали пошкоджень, зокрема деякі згоріли вщент. Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна у більше десяти квартирах у найближчих багатоповерхових будинках.

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«Немає версій, чому саме тут є влучання. Це – спальний район. Фахівці зберуть частини російського безпілотника і відправлять їх на експертизу», − додав очільник прокуратури.

Чубенко зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих людей.

Зокрема у ніч проти 2 березня в селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.

Похорон Навального переріс на антивоєнний протест

У Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей. Про це повідомляє правозахисна група ОВД-Інфо.

Зазначається, що затримання відбувалися у день прощання із загиблим Навальним у п'ятницю у 19 містах країни-агресора. Похорон проводили у Москві на Борисовському цвинтарі.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.



Тим часом видання The Moscow Times повідомляє, що в Москві похорон Навального переріс на антивоєнний протест. Люди за кілька годин після похорону не розходилися і кричали антивоєнні гасла.



Зокрема, вони вигукували: «Поверніть солдатів додому», «Путін помре при нас», «Герої не вмирають».

КНДР призупинила постачання боєприпасів до Росії

КНДР, імовірно, призупинила постачання артилерійських снарядів до Росії. На це вказують дані супутникового моніторингу, пише південнокорейське видання NK Pro.

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Кілька російських суден з осені минулого року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак ось уже три тижні ці перевезення не здійснюються.

Йдеться про чотири контейнеровози – «Майя 1», «Ангара», «Марія» і Lady R. Сукупно вони здійснили до Північної Кореї щонайменше 32 рейси: з порту Раджин (КНДР) до російських портів Приморського краю – у селищі Дунай і селищі Східний. Звідти контейнери везли залізницею в Краснодарський край – ближче до кордонів України.

12 лютого відбувся останній такий рейс коли в порт Раджин прийшла «Майя-1». Відтоді супутники не зафіксували жодного нового рейсу в цей північнокорейський порт. Крім того, з внутрішніх районів КНДР у цей порт припинили надходити нові контейнери залізницею. При цьому вже вивантажені з російських кораблів контейнери залишаються в корейському порту і не відвозяться углиб країни: очевидно, вони порожні і поки що не потрібні для нових поставок.

Чому саме припинилися перевезення вантажів між корейським портом і Росією, поки не зрозуміло. Автори публікації висувають припущення, що причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових боєприпасів у Північній Кореї або логістичні проблеми.