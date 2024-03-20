Нафтовий ринок Росії. Треба ще жорсткіші санкції

Потрібно більше санкцій проти російського нафтового ринку

Розпочну з проблематики. Це фінзвіти окремих компаній ворога за минулий рік.

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Наприклад:

Найбільший оператор з морських перевезень вуглеводнів – «Совкомфлот» завершив минулий рік із чистим прибутком $0,9 млрд, що у два рази більше за показники 2022 року. «Каспійський трубопровідний консорціум» у 2023 році збільшив прибуток майже у два рази до рівня $0,1 млрд. «Лукойл» також завершив 2023 рік із прибутком $1,3 млрд.

На жаль, все вказує на те, що поточний пакет санкцій недостатньо обмежує нафтовий сектор ворога.

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Окрім цього, тижнева валова вартість нафти, яку експортує ворог, – складає щонайменше $2 млрд і цей показник може зростати.

Тому потрібен спеціальний пакет санкцій, який повинен передбачити жорсткі прайс-кеп на усі сорти російської нафти, санкціонувати усі 147 суден «Совкомфлота», ввести фінтех обмеження для логістичних компаній й транзакцій по розрахунку.