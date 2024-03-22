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Окупанти випустили понад 15 ракет: деталі атаки по Харкову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти випустили понад 15 ракет: деталі атаки по Харкову
Ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини
фото ілюстративне

У місті не працюють світлофори через знеструмлення

У ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 карет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом 4:52 - 5:30 у Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них», – повідомив Синєгубов.

Також додав, що  артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Синьківка.

«11:00 у селі Баранівка Богодухівського району війська РФ застосували БПЛА та зруйнували приватний будинок. Без постраждалих», – уточнив Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. «Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту», – зазначив Терехов у Telegram.

У зв'язку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори. «Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій», – наголосив мер Харкова.

Нагадаємо, Росія вночі 22 березня влаштувала масований ообстріл Харкова. Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно серію вибухів. Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Ціль ворога – енергетична інфраструктура. Є пожежі на місцях деяких «прильотів», – написав мер міста Терехов. Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють», – написав він.

Як повідомлялося раніше, 22 березня внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Теги: Харків Харківщина Ігор Терехов обстріл

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