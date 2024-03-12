Загроза балістики: в Україні оголошена повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 10:18 оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики і ракетну небезпеку. Наразі тривога оголошена не по всій країні, а на сході та в центральних областях.

Триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.