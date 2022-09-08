Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)

У Харківській області оголошена повітряна тривога

Жителі Харкова почули вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про потужний артобстріл міста російськими загарбниками.

Зараз у Харківській області оголошена повітряна тривога.

Мер міста Ігор Терехов повідомляє про прильоти у Немишлянському районі. Людей закликають залишатися в укриттях.

«Обстріл Немишлянського району. Попередньо із РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється», – зазначає мер.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.