Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)
У Харкові потужний артобстріл
фото з соцмереж

У Харківській області оголошена повітряна тривога

Жителі Харкова почули вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про потужний артобстріл міста російськими загарбниками.

Зараз у Харківській області оголошена повітряна тривога.

Мер міста Ігор Терехов повідомляє про прильоти у Немишлянському районі. Людей закликають залишатися в укриттях.

«Обстріл Немишлянського району. Попередньо із РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється», – зазначає мер.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Теги: Харків росія окупанти обстріл Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович розповів про новий котел для окупантів
Арестович натякнув на «котел» для окупантів під Харковом
Сьогодні, 06:57
Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300
Нічна атака на Харківщину: голова ОВА повідомив про постраждалих
Сьогодні, 08:23
Техніка не завелася у найпотрібніший момент
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
Сьогодні, 08:55

Події в Україні

Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
В Івано-Франківській області стався землетрус
В Івано-Франківській області стався землетрус
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)
Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину
Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину
Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)
Окупанти хочуть відмовитись від командира, який заховався: перехоплення (аудіо)
Поліція прийшла з обшуками до відомого львівського волонтера і активіста
Поліція прийшла з обшуками до відомого львівського волонтера і активіста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
92K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
68K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
56K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
54K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
54K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту