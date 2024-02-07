Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)

Росіяни атакували Миколаїв дронами типу «Шахед» та ракетами повітряного базування

Російські загарбники зранку 7 лютого під час масованої атаки обстріляли Миколаїв «Шахедами» . З'явилися кадри

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та управління ДСНС Миколаївської області опублікувало фото та відео наслідків удару по місту.

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Сьогодні зранку росіяни атакували Миколаїв дронами типу «Шахед» та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків.

ДСНС повідомила, що внаслідок атаки постраждав приватний житловий сектор. Відомо, що пошкоджено не менше 20 будинків, спалахнули пожежі.

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Також був пошкоджений інфраструктурний об'єкт у Миколаєві, там виникла пожежа. Місцева влада повідомляла про одного постраждалого, його доставили до лікарні. На жаль, чоловік помер у реанімації.

Над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС.

Також у Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі.