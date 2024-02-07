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Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)
Падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах
фото: КМВА

Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ранкового удару по Києву

Під час ракетної атаки на Київ вранці 7 лютого російські нападники застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. Сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували над Києвом та поблизу столиці приблизно два десятка ворожих ракет, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на 11:30 відомо про четверо загиблих. Також внаслідок ранкового ракетного обстрілу столиці пошкоджені дві високовольтні лінії та магістраль теплопостачання.  Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Голосіївський район 

Унаслідок ракетної атаки росіян по Києву сталася загорання будівлі у Голосіївському районі столиці.

У 18-поверховому будинку сталося загоряння на кількох поверхах. Екстренні служби працюють на місці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що частина будинку у Голосіївському районі столиці, який постраждав від ракетної атаки РФ, придатна для  житла. «Одна частина ушкодженої атакою РФ багатоповерхівки придатна до житла, стан іншої вивчатимуть фахівці. Але зараз людей не пускають, щоб вивчити ситуацію із несучими конструкціям, щоб не було обрушення. Весь будинок без вікон, будемо максимально швидко робити все, щоб надати допомогу, бо на вулиці холодно», – зазначив мер.

Станом на 11:30 з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої особи в багатоповерхівці. 19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку.

Дніпровський район 

Троє людей постраждали в Дніпровському районі.

Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

Фото наслідків 

14 фото
На весь екран
фото: Нацполіція, ДСНС, КМВА

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО. 

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

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