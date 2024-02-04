Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація в регіонах: потрощені будинки на Нікопольщині, поранені на Донеччині й Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: потрощені будинки на Нікопольщині, поранені на Донеччині й Харківщині
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
фото: Сергій Лисак/Telegram

За добу від ворожих обстрілів поранення отримали дві людини

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (27 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони з мінометів, зафіксовано використанням FPV дрону. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано чотири вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 76 вибухів із мінометів, артилерії, гранатометів та обстріл БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада. Без наслідків.

Запорізька область

Окупанти гатили по 22 населених пунктах області; зафіксовано 104 удари. По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артобстрілів. Росіяни здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора вдень агресор тероризував Нікопольщину. Понад 30 потрощених приватних будинків, дев'ять господарських споруд, понівечені газогони та лінії електропередач. Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив п’ять атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада. Люди вціліли. У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету. Вночі – знову терор Нікополя. По місту декілька разів гатили з артилерії. Без жертв. Після вчорашнього перенавантаження мереж енергетики заживили Кривий Ріг та громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та ін. Авіаударів окупантів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане. Під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає. Також вчора відбувся ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Тип озброєння встановлюється, попередньо – два прильоти КАБ. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Луганщина

Ворог поновив бойові дії біля Білогорівки та в Серебрянському лісі, де відбито декілька ворожих наступів. За добу противник здійснив 143 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина

Під вогнем окупантів – вісім населених пунктів: Новогродівка, Покровськ, Авдіївка, смт Зарічне, смт Гродівка, смт Північне, с. Нетайлове, с. Максимільянівка Пошкоджено три житлові будинки (з них один – багатоквартирний), гараж, господарська споруда, цивільний автомобіль, будівля ДСНС, будівля заводу, службовий автомобіль ДСНС. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Учора артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Ворожою артилерією у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора обстрілів з ворожої артилерії зазнало м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 37 обстрілів (92 снаряди), з них по Херсону – п’ять артилерійських обстрілів (13 снарядів). Росіяни поцілили в райони 17 населених пунктів області. Противник здійснив авіаційний удар по н.п. Червоний Маяк (чотири КАБ), Зміївка (дві КАБ). Інформація щодо пошкоджень встановлюється. Без потерпілих.

Триває 711-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень

Теги: війна обстріл Харківщина Україна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська Федерація вже неодноразово заявляла про атаки на російські міста
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
31 сiчня, 16:30
Буданов: Росіяни вже бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів, фабрик
Буданов припустив, на які російські об'єкти можуть зрости атаки
1 лютого, 16:37
Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
1 лютого, 23:10

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5573
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5177
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4413
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4372
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua