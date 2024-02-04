Ситуація в регіонах: потрощені будинки на Нікопольщині, поранені на Донеччині й Харківщині

За добу від ворожих обстрілів поранення отримали дві людини

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (27 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони з мінометів, зафіксовано використанням FPV дрону. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано чотири вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 76 вибухів із мінометів, артилерії, гранатометів та обстріл БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада. Без наслідків.

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Запорізька область

Окупанти гатили по 22 населених пунктах області; зафіксовано 104 удари. По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артобстрілів. Росіяни здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора вдень агресор тероризував Нікопольщину. Понад 30 потрощених приватних будинків, дев'ять господарських споруд, понівечені газогони та лінії електропередач. Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив п’ять атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада. Люди вціліли. У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету. Вночі – знову терор Нікополя. По місту декілька разів гатили з артилерії. Без жертв. Після вчорашнього перенавантаження мереж енергетики заживили Кривий Ріг та громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та ін. Авіаударів окупантів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане. Під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає. Також вчора відбувся ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Тип озброєння встановлюється, попередньо – два прильоти КАБ. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Луганщина

Ворог поновив бойові дії біля Білогорівки та в Серебрянському лісі, де відбито декілька ворожих наступів. За добу противник здійснив 143 обстрілів (563 снаряди).

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Донеччина

Під вогнем окупантів – вісім населених пунктів: Новогродівка, Покровськ, Авдіївка, смт Зарічне, смт Гродівка, смт Північне, с. Нетайлове, с. Максимільянівка Пошкоджено три житлові будинки (з них один – багатоквартирний), гараж, господарська споруда, цивільний автомобіль, будівля ДСНС, будівля заводу, службовий автомобіль ДСНС. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Учора артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Ворожою артилерією у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора обстрілів з ворожої артилерії зазнало м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 37 обстрілів (92 снаряди), з них по Херсону – п’ять артилерійських обстрілів (13 снарядів). Росіяни поцілили в райони 17 населених пунктів області. Противник здійснив авіаційний удар по н.п. Червоний Маяк (чотири КАБ), Зміївка (дві КАБ). Інформація щодо пошкоджень встановлюється. Без потерпілих.

Триває 711-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень