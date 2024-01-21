Росіяни за день обстріляли понад 100 населених пунктів у дев’яти областях – Зеленський

Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 697-го дня війни звернувся до народу. Він роозповів про жорстокі обстріли українських міст і містечок російськмим загарбниками, плани на наступний тиждень та пермовини з Євросоюзом.

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«Дорогі українці, українки!

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Завершується ще один тиждень цієї війни та наших активних дій, нашої оборони. Від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь нашої держави. Було понад 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.

За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших українських сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини й Сумщини до Миколаївщини та Кіровоградської області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

За весь цей терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами та можливостями.

Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами – і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними.

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І ми вже визначили наші, українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання – і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України.

Особливий напрям – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини.

Я вдячний усім, хто так само вірить зараз, що російський терор має програти, як і торік, і у 22-му році. Усе, що посилює Україну та захищає наших людей, додає міцності кожному у Європі та кожному у світі, хто цінує міжнародне право. Усе, що послаблює Росію й повертає війну додому, у Росію, додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від іще більших криз.

Я дякую всім, хто воює й працює заради України! Я дякую всім, хто рятує життя українців!

Слава Україні!».

Раніше Зеленський натякнув на можливість виборів під час війни.