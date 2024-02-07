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Палає багатоповерхівка, троє постраждалих: нові деталі обстрілу Києва (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Палає багатоповерхівка, троє постраждалих: нові деталі обстрілу Києва (відео)
Унаслідок атаки у столиці горить багатоповерхівка
фото: соцмережі

Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки

Через ранковий удар по Києву 7 лютого в Голосіївському районі палає багатоповерхівка, є постраждала. 

«Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки, - написав Кличко.

Згодом від повідомив, що вже відомо про трьох постраждалих. «Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки», – додав очільник столиці.

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО. 

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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Теги: Київ обстріл

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