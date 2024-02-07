Масована атака по Україні: що відомо на цю мить (оновлюється)

Російські війська здійснюють комбіновану атаку на Україну

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

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Львівщина

Ракета на Львівщині летіла в напрямку Польщі. На відстані 20 км до кордону розвернулась на 180 градусів. На перехоплення ракети вилетіло три польських F-16.

Сьогоднішньою масованою атакою по території України Росія заповнила свої втрати, яких зазнала на початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Міністр додав, що більшість російських ракет летить у бік Польщі.

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У Дрогобичі було чутно вибухи. Зафіксований «приліт» у промисловий об'єкт. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі.

Також на Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала. Вона впала в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 м від житлових будинків

Київ

Лунали вибухи, працювала ППО. Дніпровський та Деснянський райони: загалом 19,4 тисячі знеструмлених абонентів, інформує Міненерго. Характер пошкоджень з’ясовується. Енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин.

Там же зафіксоване падіння уламків та пошкодження автомобілів.

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Екстрені служби працюють у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО.

Частина будинку у Голосіївському районі столиці, який постраждав від ракетної атаки РФ, придатна для житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який прибув на місце влучання.

Жителі багатоповерхівки у Голосіївському районі столиці, у якому спалахнула пожежа внаслідок ракетної атаки РФ вранці 7 лютого, поділилися першими враженнями від пережитого. За словами однієї з мешканок, працювала ППО, але удар відбувся швидше, ніж спрацювали системи.

Нардепка Стефанишина повідомила, що під час ранкового ракетного обстрілу РФ уламок ракети пошкодив будинок, в якому живе її свекруха.

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Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини. Ще 38 отримали поранення.

Під час третьої ракетної атаки по Києву від початку року росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Сили ППО у повітряному просторі столиці збили близько 20 ракет, повідомляє КМВА.

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку Російської Федерації.

Порятунок людей після ракетної атаки на столицю Фото: КМВА

Робота рятувальників у Києві Фото: ДСНС

Київська область

На Київщині поранення отримали двоє людей, у квартирах знайдено уламки ворожих цілей. При цьому, падіння уламків фіксуються у восьми населених пунктах у двох районах області, зокрема, є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто.

Харків

У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00 року, зафіксоване влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць залишається.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога позначили близько 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка тощо.

Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, течі отримали обстрілювали Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та ін.

За даними поліції по допомогу в Харкові після ракетних ударів звернулося троє громадян.

«Пʼять ракетних ударів ворог завдав по Харкову. Зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури. Працівниками ДСНС та поліції надана допомога трьом постраждалим мешканцям міста!», – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Наслідки ракетного обстрілу на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Миколаїв

Є влучання ракет і «Шахедів». Пошкоджено близько 20 будинків і водопровідні мережі. Виникла пожежа на ділянці підземного газопроводу, а також на території інфраструктурного обʼєкта.

Є поранені та загиблий.

Черкаська область

Уночі мобільні вогневі групи знищили в Уманському районі три «Шахеди». Без потерпілих і руйнацій інфраструктури. Ще один ворожий БпЛА поцілив по закинутій споруді.

Уранці в області працювала ППО. Попередньо без наслідків. Триває обстеження території, інформує голова ОВА Ігор Табурець.

Загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі.