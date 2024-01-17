Без тепла залишилися 60 будинків: в Одесі уламки дрона пошкодили трубопровід

Роботи з відновлення розпочнуться одразу після того, як працівників ТГО допустять до місця обстрілу

Унаслідок падіння уламків збитого російського дрона на магістральні трубопроводи в Одесі зникло опалення у близько 60 будинках. Про це під час сесії Одеської міськради повідомила голова КП «Теплопостачання міста Одеса» Ганна Позднякова.

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«Уночі від опалення було відключено майже 60 будинків унаслідок пошкодження наших двох магістральних трубопроводів. Уламки збитого «шахеда» влучили в теплову камеру», – поінформувала Позднякова.

За її словами, роботи з відновлення розпочнуться одразу після того, як працівників ТГО допустять до місця обстрілу. «На відновлення нам буде потрібно приблизно добу», – додала Позднякова.

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Нагадаємо, у ніч на 17 січня рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки на Одесу. У результаті удару сталось загорання газової труби, чотирьох припаркованих легкових автомобілів, балконів на третьому та четвертому поверхах та квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв. м.

На місці постраждали три особи. Було евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву.

Триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень