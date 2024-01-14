РФ б'є по українських аеродромах, бо боїться F-16? Коментар Повітряних сил

Ігнат прокоментував останню заяву естонської розвідки

Нещодавно глава естонської розвідки Антс Ківісельг припустив, що Росія завдає ударів по українських аеродромах, оскільки побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння Збройних сил України. На цю заяву відреагував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Представник повітряників зауважив, що навряд чи масовані атаки окупантів на Україну пов'язані з передачею літаків F-16.

«У нас так багато зараз інформують різні розвідки, тепер вже й естонська підключилася. Зрозуміло, що Росія хоче якомога більше завдати нам шкоди. Чи пов'язано це з F-16 – не знаю. Мабуть, не в тому річ. Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй завдали ще на старті – наземного, повітряного чи морського базування, чи кожен дрон. Вражаються інколи деякі об'єкти. На щастя, протиповітряна оборона працює. Крайня атака – вісім засобів збиті вогневими засобами протиповітряної оборони. Решта були або подавлені, або не долетіли. Російські ракети вже мають гіршу якість, можливо санкції впливають», – пояснив Ігнат.

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Він нагадав, що вчора з 40 засобів повітряного нападу 20 не досягнули своїх цілей.

Нагадаємо, що під час атаки на Україну зранку 13 січня не всі російські ракети досягнули своєї мети. Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають. Зі слів Ігната, понад 20 повітряних об'єктів (окрім тих восьми, якими атакував ворог) не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

До слова, Ігнат розповів, що вчора російські загарбники здійснили комбіновану ракетну атаку на Україну – із застосуванням різних типів озброєння.

Раніше ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час учорашньої ранкової атаки.