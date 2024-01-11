Ракетний удар по готелю Харкова, 37 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе: ситуація в регіонах

Вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (94 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Використовував міномети, РСЗВ, зафіксовано випадок скидання боєприпасу з БПЛА. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи з мінометів, артилерії, АГС. Обстрілів зазнали Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів з міномету, артилерії та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Рашисти гатили по 20 населених пунктах області; зафіксовано 116 ударів, 79 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Чарівного, Щербаків, Мирного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

37 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новодарівку, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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Дніпропетровщина

Вчора у Синельниківському районі працювала ППО. Військові з ПвК «Схід» знищили ракету. Вибух пролунав і в Кривому Розі. Без загиблих та поранених.

Протягом дня з важкої артилерії ворог тричі обстрілював Нікопольщину. Вдарив й дронами-камікадзе. Гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах. Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля та авто. Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр. Ворог застосовував важку артилерію. Минулося без жертв.

Харківщина

Вчора ввечері ворог зі сторони Бєлгорода завдав ракетного удару по Київському району міста Харків. Попередньо – двома ЗРК, тим яких встановлюється.

Пошкоджено готельний комплекс Park Hotel. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Постраждали 12 осіб. Станом на зараз у медзакладах перебуває двоє людей: 35-річний чоловік у важкому стані та 71-річна жінка у стані середньої тяжкості.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району; Гатище, Плетенівка, Землянки Чугуївського району;

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Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Вільча Чугуївського району; Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли Куп'янського району, Лозова Лозівського району.

Вчора близько 22:00 окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Травм зазнали 84-річна жінка та 84-річний чоловік, їм надали допомогу на місці.

Також вчора ворог завдав удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Пошкоджено високовольтну мережу.

Стався ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння – дві авіабомби. Пошкоджено навчальний заклад. Загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад, 1 магазин.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак ворога біля Синьківки Куп'янського району. Впродовж доби по області: 13 поранених, одна загибла.

Луганщина

Рашисти продовжують бомбардувати територію Серебрянського лісу. Важко було у Невському, яке знов потрапило від вогонь мінометів та артустановок противника. За добу противник здійснив 145 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Авдіївка, смт Гродівка, смт Новоселівка Перша, с.Бердичі, с.Орлівка, Залізне, Курахове, Мирноград. Пошкоджено чотири житлових будинків, будівля вентиляційного ствола шахти «Капітальна», будівля ліцею, ЛЕП. На Донеччині за добу: одна людина загинула.

Миколаївщина

Вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 108 обстріли (482 снарядів), з них по м. Херсон – три артилерійських обстрілів (5 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області.

Ворог обстріляв житлові будинки у Новодмитрівці. У власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель. Чоловіка доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Окупаційні війська вкрили вогнем село Червоний Маяк. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми. Потерпілих доставили до медичного закладу.

Триває 687-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Авдіївськму та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.