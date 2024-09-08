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Обстріли Сум та Донеччини: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Обстріли Сум та Донеччини: головне за ніч
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару в Сумах
фото: ДСНС

Вночі росіяни обстріляли житлові будинки та автомобілі у Сумах

Вночі загарбники здійснили авіаудар по Сумах. Російські дрони залетіли до Румунії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені 

У ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Суми.  Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще чотири – отримали поранення, зокрема двоє дітей, 

Російські ударні дрони порушили повітряний простір Румунії – Повітряні сили

Вночі група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область.

Масові протести в Ізраїлі: громадяни закликають уряд повернути заручників із Гази

В Ізраїлі відбулися нові масові протести, на яких громадяни вимагали від уряду повернення заручників, яких утримує ХАМАС у Секторі Газа. Ці акції відбулися після того, як нещодавно були знайдені тіла шести загиблих заручників.

Російський авіаудар по Миколаївці на Донеччині: під завалами готелю двоє людей

Внаслідок російського удару в місті Миколаївка Донецької області зруйновано готель, під завалами перебувало двоє людей. Про це повідомляло Суспільне Донбас із посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна.

Теги: Суми поранення авіаудар Донбас окупанти

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