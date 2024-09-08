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Російський авіаудар по Миколаївці на Донеччині: під завалами готелю двоє людей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російський авіаудар по Миколаївці на Донеччині: під завалами готелю двоє людей
Унаслідок російського удару в місті Миколаївка Донецької області зруйновано готель
фото:ДСНС

Росія обстріляла готель у місті Миколаївці близько 21:50

Унаслідок російського удару в місті Миколаївка Донецької області зруйновано готель, під завалами перебуває двоє людей. Про це повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна.

«Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю «Зоря», який було зруйновано в результаті обстрілу о 21.50. Під завалами перебувають дві людини», – розповів він.

За попередніми даними, російські загарбники вдарили по місту трьома авіабомбами.

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Теги: готель авіаудар Донеччина

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