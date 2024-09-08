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Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені (фото)
На місці удару працюють рятувальники
фото: Сумська ОВА

Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей

Сьогодні вночі, 8 вересня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. Внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення, серед них є діти. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені (фото) фото 1

«Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Вночі окупанти обстріляли Суми: є загиблі та поранені (фото) фото 2
Сумська ОВА

На місці події працюють усі необхідні служби, пораненим надається медична допомога.

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Місцева влада закликає мешканців бути обережними та залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, російський авіаудар по Миколаївці на Донеччині: під завалами готелю двоє людей.

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Теги: окупанти Суми авіаудар

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