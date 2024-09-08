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Масові протести в Ізраїлі: громадяни закликають уряд повернути заручників із Гази

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Масові протести в Ізраїлі: громадяни закликають уряд повернути заручників із Гази
Новий протест відбувся через тиждень після однієї з найбільших демонстрацій, коли було виявлено ще шість мертвих заручників у Газі
фото з відкритих джерел

Ізраїльтяни знову вийшли на вулиці

В Ізраїлі відбулися нові масові протести, на яких громадяни вимагали від уряду повернення заручників, яких утримує ХАМАС у Секторі Газа. Ці акції відбулися після того, як нещодавно були знайдені тіла шести загиблих заручників. Про це повідомляє AP.

Протести проходять на тлі зростаючого тиску на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з боку США та міжнародної спільноти, які закликають до припинення вогню. Однак Нетаньяху відмовляється припиняти військові дії, наголошуючи на необхідності зберегти контроль над Філадельфійським коридором на кордоні з Єгиптом, який, за його словами, використовується для постачання зброї до ХАМАС.

Водночас Ізраїль продовжує наступ на території Гази. Внаслідок останніх авіаударів у таборі біженців Нусейрат загинули щонайменше дев'ять людей. Лікарня Аль-Авда повідомила, що під час удару по житловому будинку загинули четверо осіб і десятеро були поранені, а ще п'ять жертв стали наслідком іншого авіаудару в тій самій місцевості.

Нагадаємо, тисячі людей вийшли на протести у Франції через призначення Макроном нового прем'єр-міністра. 

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Теги: Ізраїль заручники Сектор Гази ХАМАС

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