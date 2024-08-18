Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Окупанти втретє поспіль, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23
фото з відкритих джерел

Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою

Уранці 18 серпня, приблизно о 05:00, російські загарбники застосували балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки окупантів обійшлося без руйнувань і постраждалих. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою. Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, окупанти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23», – йдеться в повідомленні.

Працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста.

Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, уранці 18 серпня одразу після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль на Київщину.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Читайте також: 

Теги: окупанти Київ обстріл озброєння балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місце викликано слідчо-оперативну групу
На Житомирщині екологи зафіксували масову загибель риби
19 липня, 16:40
Від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2024 року
22 липня, 00:00
Унаслідок ранкових ворожих обстрілів пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру
РФ вдарила із артилерії по Харківщині: є загиблий
25 липня, 10:40
Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску
Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення
31 липня, 09:47
3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ»
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
5 серпня, 11:35
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
9 серпня, 17:01
ФСБ знають позицію Філашкіна, тому перестали телефонувати
Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ
10 серпня, 18:00
ЗСУ просунулися на Сіверському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на Сіверському напрямку: аналіз ISW
14 серпня, 05:26
Правоохоронці готують затриманому повідомлення про підозру
У Києві конфлікт між двома чоловіками скінчився вбивством
Вчора, 20:47

Новини

Ворог атакував Київщину
Ворог атакував Київщину
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
У Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи
У Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи
У столичній підземці чоловік заліз на вагон потяга
У столичній підземці чоловік заліз на вагон потяга
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
На дитячому майданчику Гостомеля знайдено гранату
На дитячому майданчику Гостомеля знайдено гранату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
27K
Німеччина припиняє військову допомогу Україні? МЗС зробило заяву
21K
В Ізраїлі набирає популярності новий вид відпочинку
14K
Ліван повністю відключено від електроенергії
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4915
Нацполіція готує «сюрприз» для підозрюваного у вбивстві Фаріон

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua