Атака на Київ: влада повідомила про наслідки

Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою

Уранці 18 серпня, приблизно о 05:00, російські загарбники застосували балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки окупантів обійшлося без руйнувань і постраждалих. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою. Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, окупанти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23», – йдеться в повідомленні.

Працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста.

Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, уранці 18 серпня одразу після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль на Київщину.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.