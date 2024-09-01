Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Нові «червоні лінії». Що не так з сучасною геополітикою

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У 21 столітті поняття «червоних ліній» як дієвого інструменту дедалі більше розмивається і втрачає початковий зміст
ілюстративне фото: Depositphotos

«Мабуть, із системи 20 століття як реальна межа для світу залишається тема «ядерної зброї»

Взагалі, вираз «червоні лінії» трохи про епоху, що відходить. Про систему, що склалася після Другої Світової війни, де інструмент «червоних ліній» виконував, передусім, функцію запобігання.

Вважалося, що гарантіями від великих воєн, а також порушення писаних (у вигляді міжнародного права) та неписаних норм (як консенсус) є мотивація економічного процвітання і навпаки санкціїобмеження – у разі порушення цих «червоних ліній».

У 21 столітті поняття «червоних ліній» як дієвого інструменту дедалі більше розмивається і втрачає початковий зміст.

По-перше, гібридні підходи, найрізноманітніші (від «зелених чоловічків» та «військових за спинами жінок і дітей» – до штучних міграційних криз на кордонах ЄС та НАТО з Росією та Білоруссю), ускладнюють виявлення та, відповідно, покарання порушника. Усі, звісно, ​​розуміють, хто і як порушує. Але оскільки порушник завжди маскується в тилу/біля тилів того/тих, де він хоче зламати ситуацію, то й задіяти маркер «червоних ліній» і далі інструменти міжнародного права не завжди є можливим.

По-друге, повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це вже порушення всіх «червоних ліній», коли одна країна відкрито намагається знищити іншу. І логіка вирішення проблеми на попередження тут уже не працює. Проблема вже є. І йдеться вже не про «червоні лінії», а про те, як зупинити війну, і не просто зупинити, а вийти на мирний процес у рамках справедливості та системного підходу (міжнародного права).

По-третє, фрагментація та неоднакове відчуття загроз та викликів (а відповідно і «червоних ліній»), навіть у рамках існуючих альянсів та союзів. Скажімо, якщо взяти Європу, то навіть без крайньої позиції Угорщини між іншими країнами-однодумцями є різні позиції. От хоча б у питанні збивання об'єктів, що наближаються до їхнього повітряного простору.

І, тим не менше, словосполучення «червоні лінії» – одне з найчастіше вживаних. Хто чиї «лінії» швидше зітре і як ці «лінії» змінюються – причому, не тільки у відносинах між країнами/альянсами, а й усередині країн. Військові дії на території Курської області – це і про стирання «червоних ліній» усередині самої Росії.

Мабуть, із системи 20 століття як реальна межа («червона лінія») для світу залишається тема «ядерної зброї». Але й тут відбуваються зміни. Маю на увазі зміни у сфері оборони (парасолька від ядерної зброї) та розуміння того, що рівно те, що закладалося у 20 столітті, коли ядерні держави були гарантами від великих воєн та грантами збереження існуючої системи правил, тепер – прямо навпаки, руйнується як принцип окремими ядерними країнами.

Якщо ж говорити про інші питання, то «червоні лінії» роздвоїлися. Є дві групи «ліній».

  1. Упередження, комплекси та страхи з 20 століття. Класика жанру – не дратувати агресора, інакше буде ще більший конфлікт. Події з 2008 року (Грузія), а потім з 2014 року (Крим та Донбас) та млявість реакції Заходу – показали прямо протилежне.
  2. Формування нового розуміння ситуації і далі необхідність самовизначення з низки питань. І це стосується як позиції з конкретних питань (наприклад, чи можна розпочинати процедуру членства України в НАТО, коли частина її територій залишатиметься під окупацією), так і того, як цього досягати (класика жанру – принцип ухвалення зовнішньополітичних питань одноголосно). Це те, що на поверхні.

Думаю, ми ще цього року побачимо обриси трансформацій по цим двом напрямках.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас санкції Грузія військові порушник конфлікт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банк призупинив відкриття нових брокерських рахунків для росіян
Raiffeisen Bank скоротив кількість послуг у Росії через тиск ЄС
5 серпня, 18:01
полковник Леонід Хода попрощався з особовим складом
У 1-й окремій танковій Сіверській бригаді змінилося командування: що відомо
3 серпня, 12:58
Руйнування у Курській області
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
11 серпня, 10:17
Путін ігнорує події на Курщині, натомість звертається до учасників та гостей московського військового форуму
На тлі наступу на Курськ Путін зібрав військовий форум
12 серпня, 12:41
Супутники раніше зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка»
Атака на аеродром «Саваслейка»: з'явилися супутникові знімки
14 серпня, 22:25
Ярослав здався у полон українським військовим
Полонений строковик із Курщини розповів, чим вони мали оборонятися від ЗСУ
17 серпня, 15:59
Президент США міг би дозволити застосовувати американську далекобійну зброю по цілях у РФ
Як Байден може підтримати наступ України: конгресмен назвав три кроки
19 серпня, 06:19
Голова МЗС Данії підтримав використання Україною данської зброї у РФ
Використання данської зброї на території РФ: міністр Расмуссен зробив заяву
19 серпня, 21:05
Леонід Кучма був дуже організованою особистістю
Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенком
28 серпня, 22:00

Олеся Яхно

ЄС розпочинає дипломатичний сезон. Чого чекати Україні восени?
ЄС розпочинає дипломатичний сезон. Чого чекати Україні восени?
Україна ратифікує Римський статут попри загрози Кремля
Україна ратифікує Римський статут попри загрози Кремля
Два варіанти замороження війни
Два варіанти замороження війни
Україна на Курщині ставить Росію перед вибором
Україна на Курщині ставить Росію перед вибором
Дві умови, без яких мирні плани не мають сенсу
Дві умови, без яких мирні плани не мають сенсу
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
41K
Просвітник із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
28K
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
27K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9473
Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua