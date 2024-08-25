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У Краматорську під завалами готелю знайдено тіло британського журналіста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Краматорську під завалами готелю знайдено тіло британського журналіста
Через удар російських військ по готелю «Сапфір» у Краматорську загинула людина
фото: ДСНС

Під час атаки РФ поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, серед яких четверо журналістів

Внаслідок удару російських військ по готелю «Сапфір» у Краматорську загинула людина. Це журналіст із Великої Британії. Про загиблого повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого», – ідеться у дописі Гончаренка.

Згодом Донецька обласна прокуратура поінформувала, що з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, серед яких четверо журналістів.

«24 серпня 2024 року, о 22:35, російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою «Іскандер-М». Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження четверо журналістів іноземного медіа 3ми, 40-ка, 41-го та 46-ти років. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани і забої тіла. Крім того, травмувались 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях», – ідеться у повідомленні прокуратури. 

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня росіяни завдали ударів по Краматорську, унаслідок чого постраждали іноземні журналісти. На черговий злочин окупантів відреагувало МЗС України. За даними ДСНС, ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». У результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Поранено двох осіб. Одну людину врятовано з-під завалів. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Краматорська постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.

Також через ворожий обстріл Краматорська постраждала польська журналістка, яка виствітлювала війну Росії проти України.

Теги: прокуратура рятувальники журналіст поранення

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