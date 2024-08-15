Ворог атакував Суми під час тривоги

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння

Сьогодні вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. Про це інформує «Суспільне».

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

«Швидкісна ціль через Сумщину», – повідомили пізніше у пресцентрі.

Нагадаємо, у Києві та низці областей о 13:45 оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістики з північно-східного напрямку.

Тако під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

До слова, ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – РФ та 29-ма ударними БпЛА