Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph

За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на 8 км до міста

Після того, як Україна розпочала наступ на Курську область РФ, російський наступ на Покровськ прискорився

Російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Видання зазначає, що війська РФ повільно просувалися до Покровська відтоді, як у лютому вони захопили стратегічне місто Авдіївку. Однак після того, як Україна розпочала наступ на Курську область РФ, російський наступ прискорився.

Український командир підрозділу повітряної розвідки в інтерв’ю The Telegraph сказав, що «ніколи не бачив такої швидкості російського наступу». Він зазначив, що Силам оборони не вистачає артилерії, снарядів та безпілотників.

«Найкритичніше для нас – це велика кількість солдатів Російської Федерації. Вони переважають нас, за моїми підрахунками, щонайменше у п'ять разів», – сказав співрозмовник видання.

За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на 8 км до міста, рухаючись уздовж залізничної лінії, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти.

Журналісти зазначили, що Центр оборонних стратегій заявляв, що окупанти зможуть досягти Покровська до середини вересня, але не зможуть його захопити.

«Вони (російські війська – ред.) намагаються прорватися через цей фланг, по суті, вздовж траси на Покровськ, і їм це вдається, і дуже успішно», – сказав The Telegraph український командир.

Водночас у матеріалі йдеться, що деякі російські військові блогери «занепокоєні», що нещодавнє просування на Покровському напрямку було «підозріло швидким» і припускають, що Сили оборони готують якусь пастку.

Нагадаємо, основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

До слова, у рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції.