Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph
За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на 8 км до міста
фото з відкритих джерел

Після того, як Україна розпочала наступ на Курську область РФ, російський наступ на Покровськ прискорився

Російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Видання зазначає, що війська РФ повільно просувалися до Покровська відтоді, як у лютому вони захопили стратегічне місто Авдіївку. Однак після того, як Україна розпочала наступ на Курську область РФ, російський наступ прискорився.

Український командир підрозділу повітряної розвідки в інтерв’ю The Telegraph сказав, що «ніколи не бачив такої швидкості російського наступу». Він зазначив, що Силам оборони не вистачає артилерії, снарядів та безпілотників.

«Найкритичніше для нас – це велика кількість солдатів Російської Федерації. Вони переважають нас, за моїми підрахунками, щонайменше у п'ять разів», – сказав співрозмовник видання.

За останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на 8 км до міста, рухаючись уздовж залізничної лінії, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти. 

Журналісти зазначили, що Центр оборонних стратегій заявляв, що окупанти зможуть досягти Покровська до середини вересня, але не зможуть його захопити.

«Вони (російські війська – ред.) намагаються прорватися через цей фланг, по суті, вздовж траси на Покровськ, і їм це вдається, і дуже успішно», – сказав The Telegraph український командир.

Водночас у матеріалі йдеться, що деякі російські військові блогери «занепокоєні», що нещодавнє просування на Покровському напрямку було «підозріло швидким» і припускають, що Сили оборони готують якусь пастку.

Нагадаємо, основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

До слова, у рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Донеччина наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
3 серпня, 00:30
Над Луганськом здіймається дим після вибухів
В окупованому Луганську прогриміли вибухи: повідомляється про «прильоти»
4 серпня, 16:40
Від початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року
9 серпня, 23:58
За словами речника МЗС, операція в Курській області допомагає фронту
Операція в Курській області: МЗС повідомило про плани України на захоплені території
13 серпня, 14:45
Порушення аудитори виявили під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги «Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка»
Ремонт дороги за 390 млн грн у зоні бойових дій. Держаудитслужба скасувала угоду
21 серпня, 16:41
Під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 кв. км території Курської області
Операція в Курській області поставила РФ перед складним вибором – розвідка Естонії
23 серпня, 21:59
Будівля музею в Гуляйполі спалахнула внаслідок влучання снаряду
Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)
24 серпня, 13:11
Головний конструктор ракетного комплексу Олег Мамалига помер
У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига
25 серпня, 14:27
Чеський міністр дорікнув європейцям, які вважають допустимим «умиротворення Росії» через поступки інтересами України
Очільник МЗС Чехії про плани Росії: Захопленням України все не обмежиться
Вчора, 12:49

Події в Україні

Росіяни атакували Харків ракетою «Гром-Е1» (фото)
Росіяни атакували Харків ракетою «Гром-Е1» (фото)
Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ
Росіяни хочуть перекинути у Вовчанськ чеченський спецназ
Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph
Чи вдасться росіянам захопити Покровськ? Прогноз The Telegraph
Ворог захопив село в Покровському районі – DeepState
Ворог захопив село в Покровському районі – DeepState
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
9399
Просвітель із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
7337
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua