У Києві завершилася одна з найдовших тривог за час повномасштабної війни: деталі

Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками

Рекорд найдовшої тривоги в столиці становить 39 год 35 хв

Вранці 26 серпня о 5:58 у столиці вдруге за добу пролунали сирени. Тривога була оголошена через загрозу БпЛА курсом на Київщину. «Главком» зібрав всі деталі однієї з найдовших російських атак на Київ.

Командування Повітряних сил Збройних сил України близько п’ятої ранку повідомило про активність 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у повітряному просторі Росії. Згодом також стало відомо, що в повітрі перебувають Ту-22М3 – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Близько восьмої ранку стало відомо, що РФ запустила ракети по Україні, зокрема й по Києву. У місті пролунала серія потужних вибухів. Почалися перебої зі світлом.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, перебої з енергопостачанням пов'язані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також фіксувалися перебої з водопостачанням.

Згодом «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

Моніторингові пабліки повідомляли, що окупанти атакували Київську область балістичними ракетами. Натомість начальник КМВА Сергій Попко заявив, що на підступах до Києва працює ППО. Так, внаслідок атаки РФ на лівому березі сталася потужна пожежа.

Зокрема, КМДА повідомила, що поїзди у столичному метрополітені курсують «червоною» лінією від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття. Також працювали у режимі укриття станції «Видубичі» та «Славутич».

Згодом стало відомо, що на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів, зокрема два енергетичних об’єкти, внаслідок атаки РФ. Пошкодження приватних будинків сталося внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода.

До слова, близько 11:00 енергетики змогли відновити та полагодити обладнання водопостачання після атаки РФ на Україну.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів».