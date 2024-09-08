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Російські ударні дрони порушили повітряний простір Румунії – Повітряні сили

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські ударні дрони порушили повітряний простір Румунії – Повітряні сили
Російські безпілотники залетіли до Румунії
фото з відкритих джерел

На територію країни залетіли ударні дрони

 В ніч з 7 на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область. Про це інформують Повітряні сили.

«Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії», – йдеться у повідомленні о 02:49.

Наразі немає інформації про те, чи були збиті ці дрони або які наслідки мав цей інцидент. Румунська сторона поки що не коментувала ситуацію.

Через 10 хвилин військові повідомили, що один безпілотник зафіксовано в Одеській області, він прямує у напрямку населеного пункту Садове.

Ще один БпЛА помічено на півдні Одеської області, його курс – на Вилкове та Кілію.

Один безпілотник все ще знаходиться на території Румунії в районі Сабангії.

Це вже не перший випадок, коли російські безпілотники порушують повітряний простір Румунії під час атак на Україну. 

Нагадаємо, Румунія виявила нові уламки російського безпілотника.

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Теги: Румунія військові Вилкове безпілотник

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