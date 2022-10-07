На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)

Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях

У Лимані наразі відомо про два поховання

У Лимані та Святогірську розпочалася ексгумація та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Що стосується Святогірська, то там сьогодні на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - це цивільні, які загинули під час окупації міста. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі.

Хай спочивають з миром – рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя», – написав Кириленко.

15 фото На весь екран





























Голова ОВА зазначив, що у Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні.

На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Їхню точну кількість ще доведеться встановити.

«Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів», – зазначив Кириленко.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. рАніше повідомлялося, що у Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області