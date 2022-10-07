Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)
Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях
фото: Павло Кириленко

У Лимані наразі відомо про два поховання

У Лимані та Святогірську розпочалася ексгумація та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Що стосується Святогірська, то там сьогодні на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - це цивільні, які загинули під час окупації міста. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях.Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та  належним чином предані землі.

Хай спочивають з миром – рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя», – написав Кириленко.

15 фото
На весь екран

Голова ОВА зазначив, що у Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні.

На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Їхню точну кількість ще доведеться встановити.

«Зараз правоохоронці  досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів», – зазначив Кириленко.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. рАніше повідомлялося, що у Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області

Теги: військові ексгумація окупація поховання рашисти Донеччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові повністю звільнили Лиман 2 жовтня
Лиман, як особиста поразка Путіна
5 жовтня, 12:33
«Укрпошта» повернулася у Лиман
«Укрпошта» повернулася у Лиман
5 жовтня, 21:36
У деокупованому Лимані є руйнування та велика кількість знищеної техніки ворога
Тиждень після звільнення Лимана. Що відбувається у місті (фоторепортаж)
Вчора, 12:42

Події в Україні

На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)
На Донеччині розпочалася ексгумація жертв російської окупації (фото)
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
Рада визнала окупацію Курил Росією
Рада визнала окупацію Курил Росією
Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині
Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині
ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 
ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 
Контрнаступ ЗСУ: Банкова повідомила, скільки території деокуповано на півдні
Контрнаступ ЗСУ: Банкова повідомила, скільки території деокуповано на півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
43K
«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко
35K
Військовий експерт пояснив, як іранські безпілотники дісталися Білої Церкви
34K
НБУ назвав найнадійніші банки України
27K
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
24K
Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

Новини

У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Сьогодні, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту