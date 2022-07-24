ООН відхрестилася від проросійської заяви про обстріл порту в Одесі

Позиція ООН щодо обстрілу порту в Одесі не має жодного відношення до публікації The New York Times

Публікація The New Yourk Times не відображає офіційну позицію Організації Об’єднаних Націй

Українське міністерство закордонних справ з’ясувало, чи й справді ООН вважає, що країна-агресора могла завдати ракетного удару по одеському порту. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Ми одразу ж звернулися до керівництва ООН за роз’ясненнями», – наголосив Ніколенко.

За словами речника, міністерство отримало запевнення, що публікація американського ЗМІ не відображає офіційну позицію Організації Об’єднаних Націй. Єдиним правдивим джерелом позиції ООН є заява генсека організації Антоніу Гутерріша, який однозначно засудив вчинок країни-агресора.

Нагадаємо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський торговий порт ракетами «Калібр».

Цілу добу росіяни не визнавали свої вини у обстрілі порту, навіть заявили міноборони Туреччини, що не мають до цього інциденту жодного відношення.

Втім, сьогодні речниця МЗС Росії Марія Захарова визнала факт удару по порту, але тут же вигадала брехню, мовляв, росіяни били лише по військових об’єктах.

Учора ж американське видання The New York Times зазначило, мовляв, ООН допускає, що РФ не порушила угоду про «зерновий коридор» ударом по порту Одеси.