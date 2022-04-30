Санкції почали роз'їдати Росію зсередини
Ніяка прокуратура не побудує Путіну економіку, яку він сам успішно знищив
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Путинская банда приказала всей России переходить на импортозамещение. Так надеются править и дальше: творить то, за что прилетят санкции животворящие, а народ пусть разгребает. Если не справится, прокуратуру натравят.
Но так экономика не работает. Попав под санкции, нормальный правитель всеми силами пытался бы из-под них выбраться и жизнь за это положил бы. На России так не умеют. Научились только приказы раздавать.
Кто не верил, что санкции сработают? Смотрите, как они выедают РФ изнутри, а это только третий месяц войны пошел. Дальше будет еще эффективнее.
И никакая прокуратура не построит Путину экономику, которую он сам так успешно уничтожил.
Джерело: блог Олексія Гончаренко