Санкції почали роз'їдати Росію зсередини

Потрапивши під санкції, нормальний керівник країни усіма силами намагався б з-під них вибратись. Але не в Росії

Ніяка прокуратура не побудує Путіну економіку, яку він сам успішно знищив

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Путинская банда приказала всей России переходить на импортозамещение. Так надеются править и дальше: творить то, за что прилетят санкции животворящие, а народ пусть разгребает. Если не справится, прокуратуру натравят.

Но так экономика не работает. Попав под санкции, нормальный правитель всеми силами пытался бы из-под них выбраться и жизнь за это положил бы. На России так не умеют. Научились только приказы раздавать.

Кто не верил, что санкции сработают? Смотрите, как они выедают РФ изнутри, а это только третий месяц войны пошел. Дальше будет еще эффективнее.

И никакая прокуратура не построит Путину экономику, которую он сам так успешно уничтожил.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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