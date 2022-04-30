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    Думки вголос

    Санкції почали роз'їдати Росію зсередини

    Потрапивши під санкції, нормальний керівник країни усіма силами намагався б з-під них вибратись. Але не в Росії - Санкції почали роз'їдати Росію зсередини
    Потрапивши під санкції, нормальний керівник країни усіма силами намагався б з-під них вибратись. Але не в Росії

    Ніяка прокуратура не побудує Путіну економіку, яку він сам успішно знищив

    Мовою оригіналу

    Путинская банда приказала всей России переходить на импортозамещение. Так надеются править и дальше: творить то, за что прилетят санкции животворящие, а народ пусть разгребает. Если не справится, прокуратуру натравят.

    Но так экономика не работает. Попав под санкции, нормальный правитель всеми силами пытался бы из-под них выбраться и жизнь за это положил бы. На России так не умеют. Научились только приказы раздавать.

    Кто не верил, что санкции сработают? Смотрите, как они выедают РФ изнутри, а это только третий месяц войны пошел. Дальше будет еще эффективнее.

    И никакая прокуратура не построит Путину экономику, которую он сам так успешно уничтожил.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Санкції почали роз'їдати Росію зсередини