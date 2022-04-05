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    Події в Україні

    Очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися

    Рашисти завдали ударів по Барвінковому - Очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися
    Рашисти завдали ударів по Барвінковому
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Окупанти обстрілюють міста, жителям рекомендують виїхати потягами

    Протягом минулої доби армія Російської Федерація пошкодила у Барвінковому Харківської області житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    В ОВА рекомендують місцевим мешканцям виїжджати з міста.

    «Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні Гайдая.

    До слова, протягом минулої доби війська країни-окупантки завдали 54 удари із різних видів зброї. Зокрема, використали артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з реактивних систем залпового вогню.

    Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

    Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі четверо загиблих, троє людей госпіталізовані. У Чугуївському районі двоє загиблих, п’ятеро осіб поранені.

    Нагадаємо, окупанти взяли під контроль село під Ізюмом.

    У напрямку на Барвінкове ворог має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка (Ізюмський район).

    Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

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    Теги: росія окупанти Луганщина армія війна Україна самоврядування населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися