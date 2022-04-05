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    Події в Україні

    Рашисти поширюють фейкове відео про начебто швидке взяття Миколаєва

    Ворогів немає навіть на підступах до міста &ndash; Кім - Рашисти поширюють фейкове відео про начебто швидке взяття Миколаєва
    Ворогів немає навіть на підступах до міста – Кім
    фото з відкритих джерел

    Окупанти розганяють дезінформацію, щоб змусити містян панікувати

    Серед мешканців Миколаєва поширюється все більше фейків про те, що місто скоро візьмуть окупанти. Глава обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав у недостовірну інформацію не вірити.

    Він у своєму відеозверненні наголосив на важливості критичного мислення. Адже якби дійсно російських військових було настільки багато, то вони б уже мали бути в Миколаєві.

    Віталій Кім підкреслив, що команда захопити Миколаїв за три дні – звичайний «розгін». Він додав, що немає нічого проти того, щоб мешканці покидали місто. Але точно проти паніки, адже це саме те, чого намагалися досягнути окупанти.

    «У мережі розганяється ролик зі мною про якісь танки. Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності. Ми контролюємо захід-вихід, ми розуміємо скільки одиниць техніки. Їх там 15-20. Ведуться бої, ні про які сотні не йдеться. Їх на підступах (до Миколаєва – ред.) навіть немає. Мислімо раціонально, а то ворог користується емоційністю. Не вірте фейкам, аналізуйте», – закликав Кім.

    Нагадаємо, учора окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

    Як відомо, російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна місто окупація #stoprussia
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    Рашисти поширюють фейкове відео про начебто швидке взяття Миколаєва