Офіс президента розкритикував Залужного: подробиці

Залужного розкритикували в Офісі президента, щоправда, не сам Єрмак, а його заступник

Ігор Жовква порадив військовим не виносити на публіку те, що робиться на фронті

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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«На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів – можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно», – сказав заступник керівника Офісу президента

Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував «один із керівників кабінетів лідерів».

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«І вони просто в паніці мене запитують: «А що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?». Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?», – обурився представник ОП.

Раніше Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні.

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.