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Залужний привітав артилеристів з професійним святом яскравим відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний привітав артилеристів з професійним святом яскравим відео
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний: «Дякую кожному воїну-інженеру, ракетнику, артилеристу за службу та захист України»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав артилеристів і військових інженерів з професійним святом. Вітання воїнам з'явилося на сторінці Залужного у соцмережах.

«Дорогі бойові побратими! Сьогодні відзначаємо День інженерних військ, а також День ракетних військ та артилерії! Дякую кожному воїну-інженеру, ракетнику, артилеристу за службу та захист України! За те, що самовіддано зупиняєте ворожі навали, визволяєте нашу землю, уражаєте окупантів у найбільш болючі місця і демонструєте справжню силу і міць українського війська. Разом – до перемоги!», – зазначив Залужний. 

Триває 618-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Теги: авіація озброєння Валерій Залужний

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