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Окупанти просунулися на захід від Бахмута: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просунулися на захід від Бахмута: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Ворог безуспішно атакував поблизу Кринок

Російські загарбники на тлі позиційних боїв просунулися на захід від Бахмута, зокрема до центру Іванівського. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

4 березня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Бойові дії тривали біля Синьківки, Табаївки, Тернів, Білогорівки та Верхньокам’янського.

Один блогер стверджував, що російські сили просунулися поблизу Ямполівки і Тернів, але зазначив, що хоча російські війська тримають ініціативу, вони не можуть перетворити невеликі тактичні успіхи на серйозні оперативні успіхи.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, показують, що російські війська просунулися до центру Іванівського. Російські блогери стверджували, що на заході Іванівського тривають бої і що російські війська намагаються перерізати українські логістичні лінії, які проходять в Іванівське з півночі.

Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки; і на південь від Бахмута біля Ню-Йорка та Новоселівки.

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки на тлі боїв у цьому районі 4 березня. Опубліковані геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в смузі на південь від Орлівки. Позиційні бої тривали на захід від Авдіївки в районі Бердичів, Орлівки та Тоненького та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Армія РФ нещодавно просунулася на південний захід від Донецька. Російські блогери стверджували, що українські війська утримують лише позиції в західній Новомихайлівці і що там тривають бої. Позиційні бої тривали у районі Побєди, Красногорівки та Георгіївки.

4 березня тривали позиційні бої на заході Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цих ділянках не було. Позиційні бої тривали в районі Водяного та в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Пречистівки та Урожайного.

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, поблизу Роботиного та Вербового, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.  

Генштаб ЗСУ 4 березня повідомив, що російські війська безуспішно атакували лівобережну Херсонську область поблизу Кринок.

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Теги: ЗСУ війна фронт наступ

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