Окупант, який розкрив втрати РФ, ймовірно звів рахунки з життям

Морозов опублікував у себе в Telegram-каналі запис, який може бути підтвердженням його самогубства

У окупанта був конфлікт з міноборони РФ та відомими пропагандистами через розкриття ним втрат росіян у Авдіївці

Російський окупант і пропагандист Андрій Морозов «Мурз», який заявляв, що у штурмах Авдіївки росіяни втратили загиблими приблизно 16 тис. окупантів, ймовірно застрелився.

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У російських пабліках повідомили, що у Андрія Морозова останнім часом був серйозний конфлікт із міноборони РФ та відомими пропагандистами. У його Telegram-каналі «Нам пишуть з Яніни», з'явився запис, який може бути підтвердженням самогубства окупанта.

«З 21 лютого 2024 року ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу, і жодних проблем зі мною немає. Не мучте себе, товаришу полковнику, я такий самий солдат, як і всі ваші інші солдати. Я загинув у бою. Друзі! Не сумуйте за мою смерть. Давайте я позбавлю вас пишних промов на похороні, скажу все сам. Просто закопайте мене на цвинтарі в Кіровську (ЛНР), поряд із солдатами батальйону «Привид», які загинули з моменту підписання Мінських угод і до початку СВО», – йдеться у публікації Морозова.

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Варто додати, що нещодавно Морозов, який воює проти України від 2014 року, опублікував реальні цифри втрат країни-агресорки у боях за Авдіївку. За даними окупанта, тільки від жовтня 2023 року, коли почався активний наступ на місто, Росія втратила більше, ніж СРСР за 10 років втратив в Афганістані.

«Від Невельського до Новоселівки. 16 тисяч безповоротних втрат із нашого боку. І близько 300 одиниць вибитої бронетехніки», – написав Морозов. Він також визнав, що втрати ЗСУ набагато менші і що він не вважає таку операцію вдалою.

Нагадаємо, українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки. Підпільники зазначили, що згорілу техніку могли везти на утилізацію у Маріуполь, а колони супроводжували цивільні машини ФСБ Росії.