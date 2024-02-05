Для вирішення проблеми боргів в енергетиці ринки мають працювати за європейськими правилами, – Харченко

Експерт наголосив, що енергетичному комплексу все ще необхідно відновлюватись після минулорічних обстрілів енергосистеми

Європейські правила роботи енергоринку дозволять вирішити проблему боргів в галузі, – Харченко

Щоб вирішити проблему боргів в енергетиці енергетичні ринки мають працювати за європейськими правилами. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Він розповів, що зараз загальні борги на ринку електроенергії вже перевищують 100 млрд гривень. Ці борги сформувалися майже між усіма учасниками енергоринку – водоканалами, державними шахтами та іншими компаніями.

Експерт наголосив, що енергетичному комплексу все ще необхідно відновлюватись після минулорічних обстрілів енергосистеми. Однак з такими боргами незрозуміло, як буде йти підготовка до наступного опалювального сезону.

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«Потрібна фактично дуже складна політично непопулярна історія, яка називається перехід на реальні ринкові підходи. Перехід на реальну роботу ринку за європейськими правилами, коли ті, хто не платять, можуть бути відключені; коли тарифи покривають реальні ціни, а не уявні; коли компанії, які не платять або отримують компенсацію з бюджету і таким чином погашають свою заборгованість, або просто перестають існувати і банкрутують», – пояснив експерт.

Харченко додав, що це потребує потужної політичної волі та роботи.

Як приклад він навів Молдову, яка провела таку роботу минулого року і зараз країна виходить з більш глибокої кризи, ніж зараз є в енергетиці України.

Нагадаємо, наразі борги на ринку електроенергії складають близько 70 млрд грн, а також борг населення за світло дорівнює близько 15 млрд грн.