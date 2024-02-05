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Для вирішення проблеми боргів в енергетиці ринки мають працювати за європейськими правилами, – Харченко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для вирішення проблеми боргів в енергетиці ринки мають працювати за європейськими правилами, – Харченко
Експерт наголосив, що енергетичному комплексу все ще необхідно відновлюватись після минулорічних обстрілів енергосистеми
фото з відкритих джерел

Європейські правила роботи енергоринку дозволять вирішити проблему боргів в галузі, – Харченко

Щоб вирішити проблему боргів в енергетиці енергетичні ринки мають працювати за європейськими правилами. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. 

Він розповів, що зараз загальні борги на ринку електроенергії вже перевищують 100 млрд гривень. Ці борги сформувалися майже між усіма учасниками енергоринку – водоканалами, державними шахтами та іншими компаніями.

Експерт наголосив, що енергетичному комплексу все ще необхідно відновлюватись після минулорічних обстрілів енергосистеми. Однак з такими боргами незрозуміло, як буде йти підготовка до наступного опалювального сезону.

«Потрібна фактично дуже складна політично непопулярна історія, яка називається перехід на реальні ринкові підходи. Перехід на реальну роботу ринку за європейськими правилами, коли ті, хто не платять, можуть бути відключені; коли тарифи покривають реальні ціни, а не уявні; коли компанії, які не платять або отримують компенсацію з бюджету і таким чином погашають свою заборгованість, або просто перестають існувати і банкрутують», – пояснив експерт.

Харченко додав, що це потребує потужної політичної волі та роботи.

Як приклад він навів Молдову, яка провела таку роботу минулого року і зараз країна виходить з більш глибокої кризи, ніж зараз є в енергетиці України.

Нагадаємо, наразі борги на ринку електроенергії складають близько 70 млрд грн, а також борг населення за світло дорівнює близько 15 млрд грн.

Теги: тарифи населення електроенергія

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