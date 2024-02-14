Військовий експерт пояснив, чи може Авдіївка стати другим Бахмутом

Полковник запасу підсумував, що нині Україна в третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, хто краще знищує стратегічні ресурси противника, той у підсумку матиме перемогу

Петро Черник зауважує, що ситуація навколо Авдіївки загострюється, та якщо командування дійде до висновку, що треба залишати цей укріплений район, то катастрофи не буде

Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник пояснив, що спільного між обороною Бахмута та Авдіївки, та яка військова стратегія виявилася помилковою. Це він розповів у інтерв'ю на 24 Каналі.

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«Перше й найголовніше, ми розуміємо стратегію противників. Вона не зміниться. У ворога є завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини. Окупанти зрозуміли, що головної мети в цій фазі історичної війни не досягають – українська державність утримується.

Однак Владіміру Путіну для власного ритуалу, а для тиранів ритуали це святе, потрібні хороші результати. В розумінні ворога повна окупація Донецької та Луганської областей – хороший результат. Зрештою, це казус беллі (формальний привід для розв'язування війни – ред.). Авдіївка – це ворота до цього завдання», – пояснив військовий.

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Він наголосив, що під час битви за Бахмут у них «рвалося серце» від думки, що у разі поразки на Бахмутському напрямку буде катастрофа. Проте цього не сталося: Бахмут російський, алевсі довколишні панівні висоти українські й далі просунутися росіяни не змогли.

Петро Черник зауважує, що ситуація навколо Авдіївки загострюється, та якщо командування дійде до висновку, що треба залишати цей укріплений район, то катастрофи не буде.

«Розуміємо, що битви у війнах можуть бути програні. Вкрай важливо виграти війну. Мій улюблений приклад – війна, яка тривала 116 років між французами й англійцями. В синхроні англійці отримали три блискучі перемоги: битва під Кресі, під Пуатьє і під Азенкуром. Особливо складна – битва під Пуатьє, адже французького короля взяли в полон й навіть його сина. Там величезна кількість еліти полягла на полі бою. Для французів здавалося, що це катастрофа, програли, але в підсумку війну програли англійці», – розповів експерт.

На його думку, так і українці мають дивитися на одвічну війну з Росією – важливо саме виграти війну, а у програній битві немає катастрофи.

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Також Петро Черник прокоментував чи правильною є стратегія, що Авдіївку та Бахмут треба тримати, щоб знекровлювати там російську армію. Адже минулого року генерал Валерій Залужний визнав, що це, напевно, була помилка, так як росіяни не цінують своє військо й людські втрати їх не зупиняють.

«Ця стратегія не помилкова. Інших варіантів немає, допоки Україні не надали велику кількість авіацій і серйозного ракетного та бомбового навантаження до цієї авіації, а також великої кількості далекобійних ракет ATACMS, особливо до 300 кілометрів. Я наголошую на важливій деталі – велику кількість, адже 10 – 30 ракет «погоди» не міняють. Злам починається від 1000 і вище, тоді все змінюється», – наголосив експерт.

Військовий підсумував, що нині Україна в третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, хто краще знищує стратегічні ресурси противника, той у підсумку матиме перемогу.

Нагадаємо, деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки.

«Орки намагаються лізти і перерізати лінії постачання, хоча там є інші варіанти», – розповів Речник 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач про ситуацію у місті, наголошуючи, що там зараз тривають бої.

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Військовий відмовився розповідати, про який підрозділ йдеться, зауваживши натомість, що захисники отримали потужну підтримку і їм стало спокійніше. Учора видання Forbes припустило, що в місто ввели одну з найкращих бригад в Україні – третю окрему штурмову бригаду.

Стало відомо, що росіяни поступово «дозрівають» до нової тактики на фронті.

Російське військове командування продовжує у процесі організації та планування застосування військ на оперативному рівні спиратися на так звану теорію «глубокой наступательной операции» (якщо по простому, то це теорія про те, як швидко та ефективно прорвати систему оборони противника на оперативну глибину й куди та як далі «двинути» свої війська, щоб добитися успішного кінцевого результату – розгрому/оточення противника).