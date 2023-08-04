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Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
фото: скріншот

За попередніми даними, без постраждалих

Російська армія вкотре атакувала Херсон. Під час сьогоднішньої повторної атаки було зафіксовано влучання у торговельний центр, а також - медзаклад. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура», – повідомив Прокудін.

За його словами, ввечері окупанти знову здійснили обстріл міста. Попередньо, без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня, російські окупанти після обіду повторно атакували центральну частину Херсона. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії

Також зранку 3 серпня російські терористи обстріляли церкву у середмісті Херсона

Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою «швидкої» їх шпиталізували.

Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

Згодом під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждали четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

Нагадаємо, РФ обстріляла підтоплений Херсон, у результаті чого поранення отримали волонтери.

Теги: Херсон обстріл окупанти

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